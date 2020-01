Covestro-Calls mit 83%-Chance bei Kursanstieg auf 43 EUR

Nachdem die Aktie des zu den weltweit führenden Herstelllern von Hightech-Polymerwerkstoffen Covestro (ISIN: DE0006062144) am 12.4.19 bei 55,78 Euro den höchsten Wert im Jahr 2019 verzeichnet hatte, ging es mit dem Aktienkurs bis zum 3.6.18 auf bis zu 38,43 Euro um 31 Prozent nach unten.

Verursacht wurde dieser Kurseinbruch wegen des Umsatzrückganges und Gewinneinbruchs im ersten Quartal 2019. Nach der Beendigung der ungebremsten Talfahrt im Juni 2019 ging die Aktie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der breiten Handelsspanne von 37,30 Euro bis 47,17 Euro über. Mit 40,26 Euro hält sich die Covestro-Aktie derzeit im unteren Bereich der Bandbreite auf.

Die Ankündigung des Konzerns, wegen des schwierigen Marktumfeldes eine Milliardeninvestition in den USA aufzuschieben, wurde von den Experten der UBS, die die Aktie mit einem Kursziel von 50 Euro nach wie vor auf "Overweight" behalten, als positiv angesehen. Kann die Covestro-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 43 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte sie zuletzt am 17.12.19), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 41 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 41 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ192R2, wurde beim Covestro-Kurs von 40,26 Euro mit 0,14 - 0,15 Euro gehandelt.

Wenn die Covestro-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 43 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,433 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,433 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF7W2T1, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 40,26 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,55 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de