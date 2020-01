Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2018 offenbart einen vorläufigen Höhepunkt bei 160,55 Euro, in der zweiten Jahreshälfte ging es dann in einen Abwärtstrend hinein. Dieser dauerte bis Sommer letzten Jahres an, innerhalb dessen wurde ein Verlaufstief von 49,13 Euro markiert. Seither aber befindet sich die Aktie von Siltronic jedoch wieder im Aufschwung, beißt seit einigen Wochen aber im Bereich der Widerstandszone aus Anfang letzten Jahres noch die Zähne aus. Dabei ist die runde Kursmarke von 100,00 Euro zum Greifen nah und könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch schon bald in der Aktie zu sehen sein.

Bullen sollten jetzt durchgreifen

Noch tut sich die Siltronic-Aktie mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandsniveau von 93,52 Euro schwer, allerdings verleiht die ...

