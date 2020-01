Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel mit klaren Gewinnen präsentiert. Der ATX wurde kurz vor 10.00 Uhr mit 3.164,89 Punkten nach 3.121,98 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 42,91 Punkten bzw. 1,37 Prozent.Konjunkturseitig zeigten sich die in bereits in Frankreich und Deutschland veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors ...

