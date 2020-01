...als der Börsenkurs reflektiert. Zu diesem bemerkenswerten Urteil kommen Analysten, wenn man die Einzelteile gesondert bewertet und die Optionen prüft, die das Management von Telecolumbus im Auge hat. Größter Aktionär ist United Internet mit über 25 %, aber kürzlich kaufte sich Rocket Internet mit gut 6 % ein und was überlegen diese beiden, was man aus Telecolumbus machen kann? Ein Kauf ist eine Spekulation darauf, was Telecolumbus insgesamt wert sein kann. Die Hochrechnungen der Kurse reichen bis 5 oder 5,50 Euro. Aktuell aber 2,90 Euro. Wer weiß mehr?



