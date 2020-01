Wien (www.anleihencheck.de) - Auf der gestrigen EZB-Zinssitzung blieb das Wording weitgehend unverändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Somit sei erneut ein expansiver geldpolitischer Maßnahmenmix für lange Zeit signalisiert worden. Interessanter als die Beschlüsse sei die formelle Einleitung einer Überarbeitung der geldpolitischen Strategie gewesen. Die Überprüfung umfasse folgende Themenbereiche: Definition von Preisstabilität, Beurteilung des geldpolitischen Werkzeugkastens, Update der realwirtschaftlichen und der monetären Analyse, Kommunikation der Notenbank sowie Querverbindungen der Geldpolitik zu anderen Aspekten wie Beschäftigung, Finanzmarktstabilität und Nachhaltigkeit. Bis Jahresende solle ein neues Gesamtkonzept verabschiedet werden. In Summe sei der EZB-Newsflow am Zins- und FX-Markt als taubenhaft aufgefasst worden. Die Renditekurve von deutschen Staatsanleihen habe sich verschoben und habe sich nach unten gedreht. Begünstigt worden sei die EZB-Wirkung durch einen Rückgang des Ölpreises, was die Inflationserwartungen am Zinsmarkt nach unten gedrückt habe. ...

