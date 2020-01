Guten Morgen,im Bann des Coronavirus lassen sich keine Rekorde schaffen. Die rigorose Vorgehensweise der Chinesen, indem praktisch 38 Millionen Bürger unter Quarantäne gesetzt wurden, erschreckt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Wall Street. Zu unklar sind die wirtschaftlichen Konsequenzen und Folgen, also wird dies zum Anlass genommen, hier und da erst einmal Kasse zu machen.Es ist noch immer zu früh, um festzustellen, ob dies der Anstoß für eine breite Marktkorrektur ist oder nicht. Bislang ist die Reaktion eher klein und keine technischen Signale deuten zum Wochenende auf eine Eskalation hin. Vermutlich wäre das erst der Fall, wenn auch in den USA die ersten Krankheitsfälle bekannt würden. Doch davon ist derzeit nicht auszugehen. Also bleibt der Fokus fürs erste auf der Berichtssaison:

