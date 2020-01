Berlin (ots) - 2020 würdigt Berlins größte Boulevard-Zeitung mit dem B.Z.-Kulturpreis bereits zum 29. Mal Persönlichkeiten, die mit besonderen Leistungen zur kulturellen und künstlerischen Vielfalt Berlins beitragen. Die Vergabe der bronzenen B.Z.-Bären findet dieses Jahr am Dienstagabend, 28. Januar 2020 im Haus der Berliner Festspiele statt. Zu der Verleihung werden rund 700 Gäste aus Kultur und Berliner Gesellschaft erwartet. Durch den Abend wird, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Schauspielerin und Sängerin Meret Becker führen. Künstlerischer Berater der Gala-Show ist Barrie Kosky, Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin.Bronzene B.Z.-Bären unter anderem für Schauspieler August Diehl, Violinist David Garrett, Musikerin Peaches und Filmregisseur Christian PetzoldEin Preisträger des diesjährigen B.Z.-Kulturpreises ist August Diehl. Der 44-jährige Berliner Schauspieler ist in Deutschland wie international bekannt aus Filmen wie "Inglourious Basterds", "Der junge Karl Marx" und dem am 30. Januar im Kino startenden Film "Ein verborgenes Leben" von Terrance Malick.Zudem werden in diesem Jahr der Violinist David Garrett, die Musikerin Peaches, der Schriftsteller Volker Kutscher, der deutsche Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold, die Solisten des Staatsballetts Iana Salenko und Marian Walter sowie das Künstlerduo Elmgreen und Dragset mit einem bronzenen B.Z.-Bären ausgezeichnet.Miriam Krekel, Chefredakteurin B.Z.: "Die Zwanzigerjahre waren in Berlin schon vor 100 Jahren ein Synonym für künstlerische Vielfalt und großartige Unterhaltung, aber auch gesellschaftlichen Umbruch und Verantwortung. Mit dem B.Z.-Kulturpreis zeichnen wir Menschen aus, die dies mit ihrem künstlerischen Schaffen heute auf wichtige Weise widerspiegeln."Über den B.Z.-KulturpreisBerlins größte Boulevard-Zeitung vergibt den von Ernst Leonhardt gestalteten B.Z.-Kulturpreis mit dem bronzenen Bären seit 1992. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen: Georg Baselitz, Christo und Jeanne-Claude, Jürgen Flimm, Lord Norman Foster, Nina Hagen, Henry Hübchen, Udo Jürgens, Anselm Kiefer, Karl Lagerfeld, Daniel Libeskind, Udo Lindenberg, Jonathan Meese, Anne-Sophie Mutter, Anna Maria Mühe, Marius Müller-Westernhagen, Nena, Walter Plathe, Max Raabe, Marcel Reich-Ranicki, Matthias Schweighöfer, Wolfgang Tillmans und Nora Tschirner.Pressekontakt:Christian SenftUnternehmenskommunikationLeiter BILD-KommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: B.Z., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62546/4501293