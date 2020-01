Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv "Wenn Ihr Nachbar an dem Coronavirus erkranken würde, wäre da ihr erster Gedanke, Gold oder gar Barrick Gold zu kaufen?", fragt Markus Bußler. Tatsächlich leiden aktuell die Industriemetalle unter dem Virus, das gerade in China grassiert. "Die Angst, dass sich die Abriegelung von Millionenstädten auf die Wirtschaft auswirken könnte, ist meines Erachtens realer", sagt er. Für die Goldunternehme gibt es aktuell wichtigeres als das Coronavirus. Barrick Gold hat mit seinen vorab gemeldeten Produktionszahlen zu überzeugen gewusst und die Aktie des weltweit größten Goldproduzenten Newmont Goldcorp erreichte ein neues Mehrjahreshoch. Daneben arbeiten sich auch viele andere Aktien deutlich nach oben. So konnte etwa der kleine Goldproduzent K92 Mining ein neues Allzeithoch erreichen. Der Broker Cannacord hat sich erstmals mit der Aktie beschäftigt und sieht ein Kursziel von 5,00 Kanadischen Dollar. Zwar bestünden mit Blick auf Papua-Neuguinea politische Risiken. Doch das rechtfertige nicht den hohen Abschlag auf die Aktie. Cannacord geht davon aus, dass K92 Mining eine Ressource jenseits von fünf Millionen Unzen für das Kora-Depot nachweisen kann. Und das mache das Asset so interessant. Eine weitere Aktie, die auf ein Allzeithoch gestiegen ist, ist die von B2Gold. Der Konzern hat die Marke von einer Million Unzen im laufenden Jahr im Blick. Dazu will B2Gold im laufenden Jahr auch schuldenfrei werden. Möglicherweise stehen aber die nächsten Investitionen bereits an. Für ein Joint Venture in Kolumbien mit AngloGold Ashanti wurde in der abgelaufenen Woche eine neue Studie (eine PEA) veröffentlicht. Entsteht hier die nächste Mine? Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube