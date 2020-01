Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer ersten Sitzung im Jahr 2020 die geldpolitischen Parameter wie Leitzinsen, Ankaufvolumen und Forward Guidance erwartungsgemäß unverändert gelassen, so die Analysten der Nord LB.Zwar sehe die Notenbank erste Zeichen einer moderaten Erholung, die Risiken würden aber eher abwärtsgerichtet bleiben. Vorerst werde die EZB an ihrer Geldpolitik festhalten. Das Hauptaugenmerk liege in diesem Jahr auf der ersten Strategieüberprüfung seit 2003. Ergebnisse seien frühestens zum Jahresende zu erwarten. ...

