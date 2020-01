Uber hat eine Vereinbarung mit Nissan über die Lieferung von 2.000 Leaf für seine Fahrer in London unterzeichnet. Die Ankündigung kommt zu einem politisch brisanten Zeitpunkt, denn Uber kämpft aktuell vor Gericht um seine Lizenz in London. Im November 2019 hatte die Behörde Transport for London dem Ridesharing-Anbieter die Lizenz entzogen, weil das Unternehmen es nicht geschafft habe, die Sicherheit ...

