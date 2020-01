Die Ölpreise rutschen wegen zunehmender Sorgen um das Coronavirus wieder ins Minus. Anleger sollten sich auf negative Überraschungen einstellen.

Die Ölpreise sind am Freitag leicht abgesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,67 Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sank um 43 Cent auf 55,27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...