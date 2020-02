(shareribs.com) London 21.02.2020 - Die Rohstoffmärkte liegen am Freitag wieder verstärkt unter Druck. Brent- und WTI-Rohöl rutschen ab, nachdem es in Südkorea neue Ausbrüche des Coronavirus Covid-19 gab. In China sind derweil die Autoverkäufe kollabiert. Die Ölpreise zeigen sich nach wie vor volatil. Die kurzzeitige Erleichterung der Marktteilnehmer hinsichtlich des anhaltenden Ausbruchs des Coronavirus ...

