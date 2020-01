FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem europaweit nicht gerade optimistischen Marktumfeld für Autobauer steuern die Daimler -Aktien am Freitag auf den elften Verlusttag in Folge zu. Gegen Mittag fielen sie nach einer Abstufung auf "Hold" durch die Deutsche Bank um 0,4 Prozent, während BMW und Volkswagen im kräftig anziehenden Dax immerhin ein Stück weit im Plus lagen.



Am Mittwoch hatte der Autobauer seine Anleger mit einem Gewinneinbruch verschreckt. Der Stuttgarter Autobauer verliere an Glanz und Erklärungen seien nötig, kommentierte nun Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Er gibt sich zwar weiter überzeugt von den Visionen unter dem neuen Konzernchef Ola Källenius, vermisst aber Fortschritte. Die Aktien stufte er nach der erneuten Gewinnwarnung auf "Hold" ab.



Nicht gerade förderlich für die Stimmung war am Freitag ein Artikel im "Manager Magazin", in dem Probleme deutscher Hersteller beim Übergang zur Elektromobilität thematisiert wurden. Laut Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI ist die Essenz des Berichts, dass die Batterieprobleme für Daimler besonders ausgeprägt sind. Er bleibt allgemein skeptisch für europäische Wertschöpfungsketten im Bereich der Elektromobilität./tih/jha/



