Gerade erst hat Datagroup (DE000A0JC8S7) am 21.01.2020 mit der Übernahme der Mehrheit an Diebold Nixdorf Portavis seinen Branchenfokus im Bereich Betriebsdienstleistung für Banken und Finanzdienstleister gestärkt und ihr Kundenportfolio mit den Großkunden Hamburger Sparkasse, Sparkasse Bremen und Hamburg Commercial Bank erweitert. Vor allem das Geschäft mit hochwertigen Cloud-Services und IT-Betriebsdienstleistungen im Finanzbereich wird damit massiv ausgebaut."Die Zukunft der Bankenwirtschaft ist digital", so Datagroup-Produktionsvorstand Andreas Baresel. "In einem Niedrigzinsumfeld sind elektronisches Banking und mobile Bezahldienste der Weg zur Verbesserung der Ertragskraft in der Bankenwelt - damit steigt auch der Bedarf an Serviceleistungen im IT-Bereich. Gleichzeitig erhöht die steigende Regulierung des Sektors, beispielsweise in Form der EU-Zahlungsdienstrichtlinie, die Anforderungen an die Banken. Wir gehen davon aus, dass wir im Bankensektor weiter stark wachsen können."

