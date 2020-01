ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE vor den Quartalszahlen von 62 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Kursziele resultierten aus den erhöhten Schätzungen, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal dürfte stark ausgefallen sein./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

PUMA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de