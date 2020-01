Frankfurt (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Komponisten Uwe Dierksen hat die "Ja zu FRA!"-Initiative ein höchst ungewöhnliches Projekt realisiert: das Musikvideo together https://youtu.be/7j4ZzvFaOZE. Am Flughafen Frankfurt als Ort der Begegnung von Menschen aus aller Welt - dazu zählen auch die Beschäftigten - herrscht eine besondere Willkommenskultur. Diese Haltung sollte unterhaltsam in Szene gesetzt werden. Mit wunderbarer Musik und 34 Protagonisten, die alle, inklusive der Sängerin Svenja Ebeling, Beschäftigte des Airports sind und hör- und sichtbar Spaß beim Dreh des Videos hatten.Text und Komposition stammen von Uwe Dierksen, Posaunist im Frankfurter Ensemble Modern. "Ich hatte bei der Gestaltung des Songs freie Hand und konnte mich direkt vor Ort von der Flughafenatmosphäre inspirieren lassen", sagt Dierksen, der auch Filmmusik für ZDF/ARTE und die Murnau-Stiftung komponiert und seit vielen Jahren im Bereich kultureller Bildung arbeitet. 2019 feierte sein mit Jugendlichen erarbeitetes Musiktheaterstück "Mina", eine Produktion der Oper Frankfurt, hochgelobte Premiere.Für Jürgen Harrer, Leiter der Unternehmenskommunikation der Fraport AG, steht der "Frankfurter Flughafen für Toleranz, Respekt und Vielfalt. Das Musikvideo together zeigt auf besondere Weise, dass am Flughafen Frankfurt "Willkommen" großgeschrieben wird."Das "Ja zu FRA!"-Musikvideo ist ab sofort unter dem folgenden Link abrufbar: https://youtu.be/7j4ZzvFaOZEÜber "Ja zu FRA!"Die Initiative "Ja zu FRA!" unterstützt die Region Rhein-Main, indem sie die positiven Aspekte des Frankfurter Flughafens in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation setzt. "Ja zu FRA!" wurde 2012 gemeinsam von Lufthansa, Fraport und Condor ins Leben gerufen, um ein Zeichen zu setzen für den Flughafen Frankfurt und die Region Rhein-Main. Weitere Information unter www.ja-zu-fra.org (http://www.ja-zu-fra.org)Pressekontakt:Svenja KarolczakTeamleitung "Ja zu FRA!", eine Initiative der Fraport AG, derDeutschen Lufthansa AG und der Condor Flugdienst GmbHSWK Semnar & Wolf Kommunikation GmbHSenckenberganlage 10-12D-60325 Frankfurt am MainE-Mail: skarolczak@swk-ffm.deOriginal-Content von: "Ja zu FRA!", übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140742/4501600