Vor wenigen Wochen ist Alamos Gold bei Red Pine Exploration eingestiegen. Die Frage ist nun, was der neue Großaktionär vor hat. Ganz in der Nähe betreibt der Goldproduzent bereits eine eigene Goldmine.

Reger Austausch seit Jahren

Der Einstieg kam nicht wirklich überraschend. Nach der jüngsten Finanzierung hält Alamos Gold rund 11,1 Prozent der ausstehenden Aktien von Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058). Das reichte für ein kurzes Kursfeuerwerk, inzwischen ist die Aktie aber wieder zurückgekommen. Alamos Gold gehörte bereits seit Jahren zum Kreis der Produzenten, die einen Einblick in den Datenraum von Red Pine hatten. Man war also bei der Exploration des Wawa-Goldprojekts auf dem Laufenden und pflegte mit den Geologen rund um CEO Quentin Yarie einen regen Austausch. Das ist in der Mining-Branche üblich. Nun aber ist man zur Tat geschritten und aus der Deckung gekommen.

Komplettübernahme wird wahrscheinlicher!

Nur rund 1,5 Autostunden entfernt vom Wawa-Goldprojekt betreibt Alamos selbst die Island Gold-Mine. DIe hatte man 2017 im Zuge der Übernahme von Richmont Mines für 747 Mio. US-Dollar ...

