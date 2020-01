Die Menschheit strebt stets nach Verbesserungen. Das ist nicht erst seit der Klimadebatte der Fall, sondern Innovationen in allen Bereichen des Alltags verändern unser Leben, fortlaufend. Die Veränderungen werden nie wieder so langsam sein, wie in diesem Augenblick. Forschung und Entwicklung lösen Probleme oder schaffen neue Bedürfnisse. Im Idealfall sogar beides. So stehen nahrhafte und wohlschmeckende Lebensmittel mit verbessertem CO2-Fußabdruck auf der Agenda der Lebensmittelproduzenten wie Beyond Meat und Nestle. Aber die Entwicklung von Innovation kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Letzteres führt in der Regel zu Partnerschaften oder sogar Übernahmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...