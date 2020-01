Heute ist wieder einmal eine Aufwärtsbewegung im ATX sichtbar, was nach 5 Tagen im Minus durchaus auch mal fein ist. Es waren aber keine stressigen Minustage. Wie erwähnt: Ich sehe eine Chance für Wien, sollte die Regierung tatsächlich mit der KESt was tun. Es geht dabei nicht um den Sammeleffekt der Privatanleger (obwohl auch dieser bei vielen Werten nicht zu unterschätzen ist). Nein, es geht vielmehr um die Signalwirkung an die internationalen Investoren, dass das ein Markt ist, an dem man investieren kann. Im Vorjahr hatte ich den NY-Event kritisiert, als das komplette Kapitalmarkt-Österreich zwar mit der Nischenweltmarktführer-Story anreiste, aber kein grosses Standort-Ding präsentieren konnte. Und kurz darauf folgte Ibiza und Löger/Kurz ...

