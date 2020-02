Der MEMS-LiDAR "RS-LiDAR-M1" für den Automobilbereich von RoboSense wurde zum Finalisten der Kategorie Transport und Logistik der Edison Awards 2020 gekürt. Die Edison Awards, benannt nach Thomas Alva Edison, würdigen und ehren die weltweit besten Innovationen und Innovatoren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005776/de/

RoboSense Smart LiDAR Sensor RS-LiDAR-M1 installed on a vehicle (Photo: Business Wire)

Die Edison Awards zählen zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen. Sie symbolisieren die Beständigkeit und Exzellenz von Innovation und ehren die innovativsten Produkte und Unternehmensführer der Welt. 1987 ins Leben gerufen, sind sie nach dem Erfinder Thomas Alva Edison benannt und werden manchmal auch als "Oscar der Innovation" bezeichnet. Alle Gewinner wurden von dem aus 3.000 Führungskräften und Wissenschaftlern bestehenden Prüfungsgremium als die "Besten der Besten" ausgewählt.

Der RS-LiDAR-M1 von RoboSense ist der weltweit erste und kleinste MEMS Smart LiDAR Sensor, der Sensorhardware, KI-Wahrnehmungsalgorithmen und IC-Chipsätze enthält und herkömmliche LiDAR-Sensoren von Informationssammlern zu einem vollständigen Datenanalyse- und Verständnissystem weiterentwickelt, das schneller als je zuvor wichtige Informationsgrundlagen für Entscheidungen im Bereich autonomer Fahrzeuge liefert. Der RS-LiDAR-M1 erfüllt alle Anforderungen der Automobilbranche wie Informationen, niedrige Kosten, Stabilität, vereinfachte Struktur und geringe Größe, freundliches Karosseriedesign und aus der algorithmisch verarbeiteten Wahrnehmung resultierende Ergebnisse auf semantischer Ebene.

Als wegweisendes Produkt im Bereich des autonomen Fahrens ist die reine Hardwareversion des RS-LiDAR-M1 für Kunden zurzeit zum Verkaufspreis von 1.898 US-Dollar erhältlich. Die intelligente Sensorversion steht derzeit für Schlüsselkunden zur Verfügung, die das A-C-Musterkit für den Festkörper-LiDAR erworben haben. Auf der CES 2020 hat der RS-LiDAR-M1 von RoboSense zudem gezeigt, dass er als weltweit erster und einziger Smart LiDAR echte Straßentests auf offener Straße ermöglicht.

RoboSense Smart LiDAR Sensor RS-LiDAR-M1 für den Einbau ins Fahrzeug

"Mit dem Edison Award 2020 wird die innovative Technologie von RoboSense für die zukünftige Mobilität und deren Nutzen für die menschliche Fahrsicherheit ausgezeichnet", sagte Dr. Leilei Shinohara, Co-Partner und Vice President von RoboSense. "Mit dem Erhalt der Zertifizierung nach IATF 16949 ist RoboSense für die Belieferung von Automobilkunden qualifiziert. Wir sind zuversichtlich, dass der RS-LiDAR-M1 die beste Wahl für die Massenproduktion autonomer Fahrzeuge ist. Wir setzen den Fokus kontinuierlich auf die Validierung und Überprüfung der Leistung und Qualität des RS-LiDAR-M1 als Produkt für den Automobilbereich."

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) wurde 2014 gegründet und ist führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen mit integrierten LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen, die herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in vollständige Datenanalyse- und Verständnissysteme umwandeln. Die Mission des Unternehmens ist der Besitz herausragender Funktionen für Hardware und künstliche Intelligenz zur Bereitstellung intelligenter Lösungen, die Roboter (einschließlich Fahrzeuge) mit einer dem Menschen überlegenen Wahrnehmungsfähigkeit versehen.

Mit einem erstklassigen Team von führenden Unternehmen und Institutionen aus der ganzen Welt unterstützen mehr als 500 Mitarbeiter an sechs weltweiten Standorten Shenzhen, Peking, Schanghai, Suzhou, Stuttgart und Silicon Valley die rasant wachsende Innovation und Entwicklung von RoboSense. Bis 2019 hatte RoboSense weltweit mehr als 500 Patente. Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

http://www.robosense.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005776/de/

Contacts:

Cassie Gong

Overseas PR Manager

sqgong@robosense.ai