ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS vor Zahlen von 31,00 auf 34,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vermögensverwalter sei einer der heißesten Kandidaten für eine positive Überraschung bei den anstehenden Zahlen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hier könnten sich erfolgsabhängige Gebühren positiv bemerkbar gemacht haben./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

