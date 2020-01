FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Experten rechnen in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern im vierten Quartal währungsbereinigt um 7 Prozent gewachsen ist. Die Margen dürfte SAP um 60 Basispunkte gesteigert haben./tih/edh



ISIN: DE0007164600

