Die wichtigsten Partner von Facebooks geplanter Kryptowährung Libra haben dem Projekt den Rücken gekehrt. Wie Facebook Libra trotzdem auf den Markt bringen könnte. Eine Analyse.

David Marcus stapelt nun tief. Libra sei vielmehr bloß dazu gedacht gewesen, Ideen auszutauschen, sagte der Leiter für Facebooks Blockchain-Projekt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in einer Diskussionsrunde: "Die ganze Idee war wirklich nicht, einen bestimmten Weg vorzugeben. Wir wollten mit Partnern zusammenkommen, um ein Problem zu lösen, das inakzeptabel ist."

Marcus spielt damit auf die 1,7 Milliarden Menschen weltweit an, die keinen Zugang zu Bankdiensten haben. Der Verein Libra Association und seine geplante Kryptowährung Libra sollten ihnen diesen Zugang bieten. Finanzielle Inklusion war eines der überzeugendsten Argumente, mit denen Facebook Libra im Sommer 2019 an den Start brachte.

Doch die Tiefstapelei hinter einem der ehrgeizigsten Projekte eines der größten Technologiekonzerne der Welt täuscht. Facebook verfolgt mit Libra große Ambitionen und hat viel investiert - neue Entwicklerteams in den USA und Israel eingestellt, medial für seine Währung geworben und auch hinter den Kulissen versucht, Notenbankchefs und Regierungsvertreter von seiner Kryptowährung zu überzeugen. Facebook wollte die erste digitale Weltwährung etablieren und in Konkurrenz zu den Notenbanken treten.

Das scheiterte. Die Notenbanker und Regierungen weltweit stemmten sich gegen die Konkurrenzwährung eines privaten Konzerns. Und so verließen nach rund einem halben Jahr bereits die wichtigsten Partner der Libra Association das Projekt. Etwas anderes als Tiefstapeln bleibt David Marcus nun kaum noch übrig. Im Grunde bleibt ihm nur noch ein einziger Ausweg Libra auf den Markt zu bringen - und der käme einer Kehrtwende gleich.Denn mit Vodafone erklärte in dieser Woche ein zentraler Partner seinen Austritt aus der Libra Association. Vodafone betreibt gemeinsam mit Safaricom unter der Marke M-Pesa in Afrika bereits seit 2007 einen mobilen Zahldienst, der ohne Bankinfrastruktur und teure Smartphones auskommt.Nach Angaben von Vodafone nutzen in sieben afrikanischen Ländern mehr als 37 Millionen Kunden M-Pesa als Zahlungsmittel, das auf simplen Handys funktioniert.

Vodafones Expertise hätte der Schlüssel für Libra sein können, im Sinne von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg tatsächlich die Welt zu verändern und ein Zahlsystem abseits der Banken auszubauen.Dante Disparte, Kommunikationschef der Libra Association, hatte der WirtschaftsWoche ...

