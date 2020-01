marktEINBLICKE um 12: DAX wieder im Rallye-Modus, Daimler unter Verkaufsdruck

Nachdem der DAX am Vortag eine Verschnaufpause einlegte, notiert der Index am Freitagmittag wieder deutlich im Plus. Im Fokus steht hier das jüngste Allzeithoch vom Mittwoch bei 13.640 Punkten. Gelingt der Ausbruch nach oben, ist die Bahn charttechnisch frei bis zur 14.000er-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,3% 13.561 MDAX +1,2% 28.810 TecDAX +1,4% 3.215 SDAX +1,1% 12.575 Euro Stoxx 50 +1,4% 3.787

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Im Fokus stand auch die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), die zu den wenigen Verlierern im DAX gehörte. Der kräftige Gewinneinbruch für das abgelaufene Gesamtjahr 2019 sorgt hier weiterhin für Verkaufsdruck.

