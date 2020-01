FRANKFURT (Dow Jones)--Die indische Siemens-Tochter übernimmt einen vor Ort führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Geräten für Infrastruktur, Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung. Siemens Ltd zahle rund 267 Millionen Euro für 99 Prozent an C&S Electric mit Sitz in Neu-Delhi, heißt es in einer Mitteilung des Technologiekonzerns aus München. Ein entsprechender Vertrag sei jetzt unterzeichnet worden, für die Umsetzung bedarf es behördlicher Genehmigungen.

In Indien wächst der Bedarf an Elektrifizierung in Industrie und Gebäuden sowie für die Infrastruktur des Landes. C&S Electric wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet, beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter an drei Hauptfertigungsstandorten und unterhält ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

January 24, 2020

