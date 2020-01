Wien (www.fondscheck.de) - Markus Zuber (45), Partner und Senior Relationship Manager bei Lupus alpha, verstärkt seit Januar 2020 das nun fünfköpfige Führungsgremium, in welchem er den Bereich Vertrieb verantwortet, so die Experten von "FONDS professionell".Mit der Berufung Zubers in das Executive Committee wolle Lupus alpha seine Vertriebskraft im institutionellen Vermögensmanagement sowie bei den Publikumsfonds ausbauen. Über diese Beförderung informiere die Gesellschaft per Aussendung. ...

