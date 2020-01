Das deutsch-türkische Verhältnis steckt in einer schwierigen Phase. Kanzlerin Merkel hat in Istanbul viel zu bereden mit dem türkischen Präsident Erdogan.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Türkei mit Deutschland weiter auszubauen. Denn dabei erwerbe man mehr als reine Fachkenntnis. Es gebe auch einen kulturellen Austausch, der für beide Länder bereichernd sei, sagte Merkel am Freitag bei der Einweihung eines neuen Campus' der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul. Gleichzeitig unterstrich sie die Bedeutung der Freiheit von Wissenschaft und Bildung.

Bildung sei gerade auch für Flüchtlinge "besonders kostbar", sagte Merkel, die von ihrem Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, als "geschätzte Freundin" betont herzlich empfangen worden war. Damit könnten sie bei einer Rückkehr beim Wiederaufbau ihres Landes helfen. Andererseits sei Bildung eine wichtige Voraussetzung für die Integration in den Aufnahmestaaten.

Die Türkei beherbergt Millionen syrische Flüchtlinge, die auch Gegenstand eines Paktes zwischen EU und Türkei sind. Zum Abschluss ihrer Rede nannte die Kanzlerin die gemeinsame Universität in Istanbul ein Juwel in den Beziehungen der beiden Länder und ein Glück für beide Gesellschaften.

Es war ein positiver Auftakt der Begegnung zwischen Merkel und Erdogan. Die Kanzlerin war in der Nacht zuvor für einen eintägigen Besuch angereist. Zuletzt hatten sich die beiden am vergangenen Sonntag bei der Berliner Libyen-Konferenz gesehen. Nach dem Termin an der Universität wollen sie zu politischen Gesprächen zusammenkommen.

Die Themen sind divers - und viele sind konfliktbeladen. ...

