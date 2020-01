Die Beliebtheit von Umweltfonds hat im letzten Quartal stark zugenommen. Immobilienbeteiligungen sind mit einem Anteil von über 70 Prozent - gemessen am Gesamtinvestitionsvolumen - bei unseren Kunden am beliebtesten.Immobilien bleiben nach Abschluss des vierten Quartals 2019 trotz Einbußen das beliebteste Investitionsobjekt für die Kunden von FondsDISCOUNT.de. 71 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumen flossen in Beteiligungen dieser Kategorie. 84 Prozent waren es noch im davorliegenden Quartal. Profiteure des Anteilsverlustes waren Umweltfonds, die neun Prozentpunkte zulegen konnten. Spezialfonds (fünf Prozent) sowie Containerfonds (ein Prozent) spielen in der Beliebtheitsskala lediglich eine Nebenrolle.

