K+S-Aktie: (Kein) Ende in Sicht? Die K+S-Aktie (hier erhalten Sie eine kostenlose Profi-Analyse) befindet sich aktuell im freien Fall: Heute geht es um rund 7% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief. Seit Jahresstart 2020 summiert sich der Kursverlust auf knapp 20% - in der 1-Jahres-Betrachtung müssen K+S-Aktionäre ein Minus von rund 45% ausweisen. Dabei hat die K+S-Aktie in...

Den vollständigen Artikel lesen ...