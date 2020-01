Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Bayer. Im Glyphosat-Prozess deutet sich eine schnelle Lösung an. Anleger schöpfen neue Hoffnung, die Bayer-Aktie zieht kräftig an. Bei den Verkäufen steht Hexagon im Fokus. Der Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen muss einen herben Dämpfer verkraften. Ein Kunde hat einen Großauftrag im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Sektor storniert. Die Aktie ist dementsprechend auf Talfahrt.