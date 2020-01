HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Zulieferer für die Automobilindustrie sei ein Qualitätsunternehmen mit sehr guten Umsätzen und einer dominanten Marktposition, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig sieht er in Jost einen strukturellen Gewinner./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 08:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 08:09 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000

