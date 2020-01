BERLIN (dpa-AFX) - Seit Jahresbeginn können Soldaten in Uniform kostenlos mit der Bahn fahren - und das Angebot wird nach einem Medienbericht rege genutzt. Bis Mitte Januar seien mehr als 130 000 Tickets abgerufen worden, berichtet der "Spiegel". 300 000 elektronische Ticket-Gutscheine waren demnach Anfang Dezember vom Bundesministerium der Verteidigung zur Verfügung gestellt worden.



Soldaten buchen demnach die Ticket-Gutscheine im Intranet der Bundeswehr und diese werden dann auf der Webseite der Deutschen Bahn in Fahrscheine eingetauscht. Bislang sind nach dem Medienbericht bei der Bahn 5000 Gutscheine eingelöst worden. Die anderen seien noch bis zum Sommer gültig.



Bundeswehr-Soldaten können ab Anfang Januar in Uniform alle Züge der Bahn kostenfrei für dienstliche und private Fahrten nutzen. Das sieht eine Vereinbarung zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Unternehmen vor. Die Regelung gilt sowohl für den Fernverkehr als auch für Regionalzüge. Ziel sei es nicht zuletzt, die Bundeswehr im öffentlichen Leben präsenter zu machen, heißt es aus der Politik./krk/DP/jha