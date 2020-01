NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Januar beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,1 von 52,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 51,7 von 52,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,2 von 52,8 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,8 gelautet.

"Die Erholung des Wachstums im US-Privatsektor hat sich zu Beginn des Jahres 2020 beschleunigt und weist das höchste Tempo seit März vergangenen Jahres auf", sagte IHS-Markit-Ökonomin Sian Jones. "Gleichwohl zeigen die Daten einen verarbeitenden Sektor, der noch nicht aus dem Gröbsten raus ist. Die Hersteller sehen nur moderate Zugewinne beim Ausstoß und bei den Aufträgen."

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 10:05 ET (15:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.