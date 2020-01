Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Richard Damm ist mit Wirkung zum 1. Februar neuer Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe den Diplom-Ingenieur zum Präsidenten des KBA ernannt, teilte die Behörde in Flensburg mit. Er folgt damit auf den bisherigen KBA-Präsidenten Ekhard Zinke, der das Amt seit 2004 leitete und am 31. Januar in den Ruhestand geht. Das KBA sei unter Zinke "digitaler, fortschrittlicher und moderner geworden", sagte Scheuer.

Damm sei Experte, wenn es um die weltweite Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften gehe, und mit Fragen des automatisierten und vernetzten Fahrens bestens vertraut. Der 1974 geborene Damm war vor seiner Berufung zum KBA-Präsidenten den Angaben zufolge im Bundesverkehrsministerium tätig und dort unter anderem für die Einführung der Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen in Deutschland zuständig.

