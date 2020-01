Der Euro hat sich heute, am Freitag, im späten europäischen Handel auf breiter Front etwas schwächer gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1032 US-Dollar. In der Früh hatte er bei 1,1054 Dollar gelegen.Der in den USA veröffentlichte Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) brachte keine frischen Impulse. Er war gemischt ausgefallen. Während der PMI-Index für den Dienstleistungssektor im Jänner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...