(shareribs.com) Peking 24.01.2020 - China schraubt auch im neuen Jahr die Subventionen für Solarprojekte weiter zurück. In den neuen Haushaltsplanungen sind nur rund 50 Prozent des Vorjahresniveaus vorgesehen, zwei Drittel davon für große PV-Kraftwerke. Wie die Nationale Energiebehörde (NEA) Chinas am Donnerstag mitteilte, sollen die Subventionen für den Photovoltaiksektor in China im Jahr 2020 erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...