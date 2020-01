Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Walt Disney reagiert auf den Ausbruch des Coronavirus in China. Der Konzern wird seine Parks Disneyland und Disneytown in Schanghai ab Samstag vorübergehend schließen. "Wir werden die Situation weiterhin sorgfältig überwachen und in engem Kontakt mit der lokalen Regierung stehen", teilte das Shanghai Disney Resort mit, das die Parks betreibt.

Die Schließung kommt zur Unzeit - während des einwöchigen chinesischen Neujahrsfestes, einer typischerweise regen Reiseperiode. Und sie kostet das Unternehmen Geld: Disney will die Kosten für Tickets für die Vergnügungsparks, für im Resort reservierte Hotelzimmer sowie für über die offizielle Disney-Ticket-Plattform gebuchte Karten für Die Schöne und das Biest erstatten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 10:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.