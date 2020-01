HighRes Biosolutions und Novo Nordisk A/S gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam eine hochmoderne Roboterplattform für biologisches Engineering mit Hochdurchsatz und biologischer Charakterisierung entwickeln werden. Die Integration einer Multisystem-Robotikplattform mit einer hochentwickelten Software-Steuerungsarchitektur wird eine digitale Transformation und einen beschleunigten Durchlauf in der Peptid- und Großmolekül-Therapieforschung von Novo Nordisk ermöglichen.

"Um unsere Führungsrolle in der Biologietechnik zu bewahren, investieren wir in eine vollautomatische und digitale Designplattform. Diese Investition ist mit unserem Aufbau in den Bereichen KI und fortgeschrittene Analytik verbunden und zeigt das Engagement von Novo Nordisk als weltweit führendes Unternehmen in der biologischen Forschung", so Lars Fogh Iversen, Senior Vice President, Global Research Technologies, Novo Nordisk.

Die Plattform wird mehrere hochautomatisierte und integrierte Zellen für die Produktion, Charakterisierung und Funktionsanalyse von Tausenden von biologischen Verbindungen pro Monat umfassen. Ihr Anwendungsbereich deckt die gesamte Bandbreite von kleinen synthetischen Peptiden bis hin zu rekombinant exprimierten großen Proteinen ab und wird auch die chemische Modifizierung der Moleküle umfassen. Ziel ist es, ein System aufzubauen, das vollständig in eine moderne Dateninfrastruktur und in die datenwissenschaftlichen und maschinellen Lernfähigkeiten von Novo Nordisk integriert ist.

Ira Hoffman, CEO von HighRes Biosolutions, erklärte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Novo Nordisk im Labor der Zukunft. Wir sind überzeugt, dass die Kombination unserer Fähigkeiten, Produkte und Visionen uns zum idealen Partner für die digitale Transformation des Unternehmens macht."

Über Novo Nordisk

Novo Nordisk ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das über mehr als 95 Jahre Innovation verfügt und eine Führungsrolle in der Diabetesversorgung einnimmt. Diese Errungenschaften haben uns Know-how und Fähigkeiten beschert, mit denen wir Menschen bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schweren chronischen Krankheiten helfen können. Novo Nordisk hat seinen Hauptsitz in Dänemark, beschäftigt rund 42.200 Mitarbeiter in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Über HighRes Biosolutions

HighRes Biosolutions verbessert die menschliche Gesundheit durch Life Science Robotics. Das Unternehmen entwickelt und baut innovative Laborautomatisierungssysteme, dynamische Planungssoftware und Laborautomatisierungsinstrumente, welche die Forschung beschleunigen und rationalisieren. HighRes bietet hochflexible, modulare Lösungen, die es seinen Kunden ermöglichen, ihre Automatisierungsgeräte zu skalieren und neu zu konfigurieren, wenn sich ihre Assays oder die Technologie ändern. Besuchen Sie: www.highresbio.com oder folgen Sie uns unter HighResBio auf LinkedIn.

