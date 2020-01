Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Veränderung im VorstandDGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Veränderung im Vorstand24.01.2020 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bremen, 24.1.2020 - Die Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat entschieden hat, Herrn Alexander Lakos zum 1.2.2020 in den Vorstand der Norddeutsche Steingut AG zu berufen. Herr Lakos tritt die Nachfolge von Herrn Stefan Zeidler an, der am 31.3.2020 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen und Controlling blickt Herr Lakos auf langjährige Erfahrungen in Geschäftsführung, Vertrieb, Marketing sowie der Umsetzung von Veränderungsprozessen zurück. Er ist bereits seit Februar 2019 in der Steuler-Fliesen GmbH als Leiter Unternehmensentwicklung der Fliesensparte tätig.Kontakt: Norddeutsche Steingut AG Dr. Rüdiger Grau Vorstand Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen Tel. 0421/6262-20624.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft Schönebecker Str. 101 28759 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/ 62 62 - 21 6 Fax: 04 21/ 62 62 - 399 E-Mail: Willehard.Tameling@Norddeutsche-Steingut.de Internet: www.Norddeutsche-Steingut.de ISIN: DE0006770001 WKN: 677000 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 961039Ende der Mitteilung DGAP News-Service961039 24.01.2020 CET/CEST