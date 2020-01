Während die Börsen derzeit eine Verschnaufpause einlegen und der für den No Brainer Club besonders relevante NASDAQ Biotechnology Index wieder nahe Jahrestief notiert, kennt unsere Empfehlung des letzten Monats weiterhin nur die nördliche Richtung.

Trevena (WKN: A1XDSL) empfahlen wir NBC-Mitgliedern am 5. Dezember bei einem Aktienpreis von seinerzeit 0,67 USD zu kaufen. Die Kaufzone wurde auf 0,75 USD begrenzt. Ein signifikanter Positionsaufbau unterhalb dieser Marke war im Anschluss tagelang hervorragend möglich.

Ausgehend von unserem Empfehlungspreis von 0,67 USD riefen wir eine "No Brainer-Range" von 40 Prozent aus. Clubmitglieder wissen aus Erfahrung, dass die Mindestperformance unserer Empfehlungen quasi immer erreicht wird. So auch diesmal: Trevena erklimmt heute ein Kurshoch von 0,99 USD, kratzt damit an der auch regulatorisch bedeutenden 1-Dollar-Marke. Seit unserer Empfehlung steht ein Kursplus von +48% innerhalb von sieben Wochen zu Buche.

Wie so oft geht auch hier noch mehr

NBC-Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...