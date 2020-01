MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Christian Obst kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen und noch stärker seine Gewinnerwartungen für den österreichischen Stahlkonzern. Er sieht diesen in den kommenden Quartalen weiterhin im Restrukturierungsmodus - mit gedämpfter Nachfrage aus wichtigen Branchen wie etwa der Automobilindustrie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 16:11 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 16:11 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000937503

