Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es nach der Talfahrt des Vortages am Freitag deutlich nach oben gegangen. Nach einer bewegten Woche schloss der DAX 1,4 Prozent höher bei 13.577 Punkten. Das Umfeld niedriger Zinsen spricht für weiter steigende Notierungen. Bundesanleihen verzeichneten ebenfalls Gewinne, so dass die Zinsen noch tiefer in den negativen Bereich fielen. Dies löste auf der anderen Seite Gold-Käufe aus, das in Euro gerechnet nahe dem Rekordhoch notierte. In der kommenden Woche dürfte die Berichtssaison wieder die Impulse liefern.

Wirecard im Plus

Für die Aktie von Wirecard ging es um 4,5 Prozent auf 140,60 Euro nach oben, seit Jahresbeginn oder 17 Handelstagen notiert der Wert 30 Prozent im Plus. Die Aktie ist momentan sicherlich eine der heißesten Wetten am hiesigen Aktienmarkt. Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sagte im Interview mit dem Manager Magazin, dass die laufende Untersuchung durch den Wirtschaftsprüfer bisher keine Adhoc-pflichtigen Nachricht ausgelöst habe. Damit läuft den Bären langsam die Zeit davon, die wohl in die steigenden Kurse kaufen.

SAP legten nach starkem Zahlenausweis des Intel-Cloud-Geschäfts um 2,5 Prozent zu, die Walldorfer legen kommende Woche ihre Geschäftszahlen vor. Bei Bayer könnte es bald Nachrichten von den laufenden Glyphosat-Prozessen in den USA geben, hier setzten Anleger auf eine nicht zu hohe Vergleichssumme für den Konzern. Continental litten unter den schwachen Geschäftszahlen des Wettbewerbers Nokian Tyres, die Aktien stellten mit einem Abschlag von 3,3 Prozent den Verlierer im DAX.

Krones stiegen um 3,4 Prozent, nachdem die UBS hat die Aktien des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen auf die Kaufliste genommen hatte. Der Abgabedruck in der Aktie von K+S hielt einen weiteren Tag an, hier wurde an der Börse erneut auf eine mögliche Kapitalerhöhung gesetzt. Die Aktie schloss 6,2 Prozent tiefer bei 8,68 Euro, nachdem sie Anfang der Woche noch über 10 Euro gekostet hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,0 (Vortag: 90,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,09 (Vortag: 3,76) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.576,68 +1,41% +2,47% DAX-Future 13.560,00 +1,33% +3,29% XDAX 13.564,64 +0,57% +3,27% MDAX 28.802,24 +1,13% +1,73% TecDAX 3.225,97 +1,76% +7,00% SDAX 12.575,22 +1,10% +0,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,42% +51 ==

January 24, 2020 11:52 ET (16:52 GMT)

