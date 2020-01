NextEra Energy Inc. (US65339F1012) gab heute die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2019 und das 4. Quartal 2019 bekannt. Dabei wurden die Gewinnerwartungen des Marktes für das Gesamtjahr erfüllt, für das 4. Quartal 2019 lag der Wert leicht darunter. Der positive Ausblick bestätigte jedoch das starke Sentiment der Aktie, welche gleich Anlauf für ein neues Allzeithoch nahm und die bisherige Marktkapitalisierung von rund 127 Mrd. Dollar weiter ansteigen ließ.NextEra Energy Inc. (NEE) ist einer der führenden Stromproduzenten der USA in Form einer Holdinggesellschaft. Die NextEra Energy-Tochter NextEra Energy Resources (NEER) ist weltgrößter Erzeuger von erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne. Hinzu kommt ein substanzielles Geschäft im Bereich Batteriespeicherung. Seine Tochtergesellschaften generieren aus acht Atomreaktoren in Florida, New Hampshire, Iowa und Wisconsin emissionsfreie Elektrizität. Das Unternehmen besitzt und betreibt zudem Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsanlagen.

