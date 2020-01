Fünf Stunden lang waren sensible Daten von Amazons Clouddienst AWS via Github für jeden zugänglich. Darunter befanden sich diverse Passwörter und Schlüsselpaare. Albtraum für Amazons Clouddienst AWS (Amazon Web Services): Ein technischer Mitarbeiter der Plattform hat sensible Daten in großem Umfang auf Github veröffentlicht. In dem Paket enthalten waren unter anderem diverse Passwörter und AWS-Schlüsselpaare und private Schlüssel, über die sich Dritte Zugriff auf AWS-Dienste verschaffen könnten. Die IT-Sicherheitsfirma Upguard hat das Datenleck eigenen ...

