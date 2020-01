FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie legte am Freitag im nachbörslichen Handel gegen den fallenden Markt um 0,5 Prozent zu. Hier dürfte die Nachricht gestützt haben, dass in den USA ein Prozess wegen des möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Roundup auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ein Bayer-Sprecher teilte dazu auf Anfrage mit, dass die an den derzeit laufenden Vergleichsverhandlungen beteiligten Parteien nicht von einem Gerichtsverfahren abgelenkt werden sollten.

Die Aktie der Commerzbank wurde bei lebhaften Umsätzen 0,3 Prozent niedriger getaxt. Aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger ging hervor, dass die Bank beim Kauf des Comdirect-Aktienpakets von Petrus Advisers deutlich mehr gezahlt hat als den übrigen Aktionären im allgemeinen Übernahmeangebot.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.530 13.577 -0,35% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 24, 2020 16:35 ET (21:35 GMT)

