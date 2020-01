Der umstrittene Auftrag für die Carmichael-Kohlemine in Australien bestimmt bei Siemens seit Wochen die Schlagzeilen. Für die Zukunft des Industriekonzerns ist dieser aber nicht entscheidend. Beim DAX-Konzern geht es entsprechend weiter. Eine Übernahme in Indien soll nun das Geschäft mit Intelligenter Infrastruktur weiter stärken.Das Unternehmen wolle 99 Prozent an der C&S Electric für umgerechnet rund 267 Millionen Euro übernehmen, teilte Siemens am Freitag mit. C&S sei einer der führenden Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...