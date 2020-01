Die USA halten Chinas Netzausrüster Huawei für eine hochgerüstete Spionageeinheit. Doch der Verbündete Italien sieht das anders. Rom ist Mitglied der Seidenstraßen-Initiative.

Italiens Wirtschaftsminister Stefano Patuanelli hat es gerade nicht leicht. Der Bauingenieur, Mitglied der Fünf-Sterne-Bewegung, sträubt sich nach Kräften, den chinesischen Hightechriesen Huawei vom italienischen 5G-Aufbau zu verbannen. Es gebe keinen triftigen Grund dafür, die Firma nicht zu beteiligen, wenn es um die Zukunft des Internets gehe. Huawei offeriere schließlich "die besten Lösungen zu den besten Preisen", sagt Patuanelli. Zudem könne man "nicht mit einer Hand die Fahne der freien Marktwirtschaft schwenken und mit der anderen Hand das Banner des Protektionismus hissen".

Basta? Von wegen. Die rechtsnationale Opposition sieht das ganz anders. Patuanelli "begreift nichts", wütet Lega-Chef Matteo Salvini, "oder jemand zahlt dafür, dass er nichts begreift".

Trumps Wille geschehe?

Der heftige italienische Streit handelt von der kommenden, mittlerweile fünften Generation des mobilen Datenverkehrs. 5G bringt einen neuen, revolutionären Standard für alles, was künftig mobil und online sein soll. Ob selbstfahrende Autos oder Augmented-Reality-Spiele, Telemedizin oder ferngesteuerte Superwaffen für die Kriegsführung: Alles wird schneller, besser. Und bislang Unmögliches wird möglich.

Nichts weniger als die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche steht ins Haus, mit einer Technik, die Daten mit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde übertragen kann. 5G ist die Zukunft, sagen also die Techniker. 5G wird das größte Geschäft des nächsten Jahrzehnts, sagen die Ökonomen. Über 5G bestimmen also wir, sagt die Politik. Womit wir wieder in Italien bei den Herren Patuanelli und Salvini wären. Und in den USA. Denn nun wird es kompliziert.

Das Geschäft mit dem schnellen Netz dürfe auf keinen Fall an die Chinesen fallen, sagt US-Präsident Donald Trump. Weil aber amerikanische Firmen im Wettlauf - vor allem mit dem umstrittenen chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei - weit hinten liegen, rief Trump im Mai vorigen Jahres für den IT-Sektor den nationalen Notstand aus und setzte Huawei auf eine schwarze Liste. Seitdem ist es US-Firmen untersagt, ohne Genehmigung der Regierung Geschäfte mit dem Smartphone-Hersteller und Netzausstatter zu tätigen. Damit war zwar der US-Markt für den derzeit führenden 5G-Ausbauer gesperrt. Aber das reicht ja nicht, wenn der Rest der Welt beim Chinesen kauft.Also ließ Trump rund um den Globus verbreiten, er erwarte von den Verbündeten und Freunden Amerikas, es ihm gleichzutun: kein Geschäft mit Hightechfirmen aus China. Denen dürfe man nicht trauen, sie seien so etwas wie die fünfte Kolonne der kommunistischen Führung in Peking, ihr Horchposten in der digitalen Ära.

Für die treuesten Amerikaverbündeten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, war das Signal klar: Sie kappten alle Huawei-Verbindungen. Auch manche EU-Länder, wie die Niederländer, machten sich gleich gehorsam auf die Suche nach "Sicherheitslücken" in Huawei-Produkten.

Alte Amerikaliebe

Aber andere in Europa winkten nur ab. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fand das Anliegen aus Übersee "unangemessen". Und auch die deutsche Regierung, allen voran die Bundeskanzlerin selbst, zeigte keine Lust, die Chinafirma von vornherein aus dem Markt zu jagen. Die große Koalition streitet bis heute um den richtigen Umgang. Nur die Deutsche Telekom kündigte an, einstweilen keine neuen Verträge mit den Chinesen abzuschließen ...

