Die USA sollen in der Nähe von Raketensilos Spionagetechnik an Funkmasten von Huawei gefunden haben. Huawei bestreitet die Anschuldigungen. In der Nähe von Raketensilos soll die US-Regierung an Funkmasten mit Huawei-Technologie Spionageausrüstung gefunden haben. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf einen nicht namentlich erwähnten hohen Sicherheitsbeamten der USA. Laut dem Handelsblatt haben die USA diese Informationen Ende 2019 auch mit deutschen Regierungsstellen geteilt. Erst kürzlich hatte das Wall Street Journal ...

