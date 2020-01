GBP/USD: Erleichterung auch bei Devisenmarktteilnehmern

Die Sorgen um den Austritt Großbritanniens aus der EU sorgten in den vergangenen Jahren für eine steile Talfahrt des britischen Pfunds. So setzten die Notierungen im Vergleich zum US-Dollar zwischen Mitte 2014 und Mitte 2019 in der Spitze um 30 Prozent auf rund 1,20 US-Dollar zurück.

Doch im Anschluss startete eine neue Aufhol-Rallye, im Zuge der sich das Pfund bis Mitte Januar des laufenden Jahres wieder in den Bereich der 1,30er-Marke nach oben kämpfen konnte. Befeuert wurde die Währung zuletzt durch den überraschend deutlichen Sieg der von Boris Johnson angeführten konservativen Tories bei der vorgezogenen Parlamentswahl.

