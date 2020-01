Mit 800 Millionen Zuschauern weltweit ist der Super Bowl eine der bedeutendsten Marketing-Plattformen der Welt. Dieses Umfeld können Marken auch jenseits von TV-Spots für sich nutzen. Fällt der Begriff Super Bowl, leuchten die Augen der meisten Marketeers. Wenn die Stars der NFL um die "Vince Lombardi Trophy" kämpfen, findet in den Werbepausen wieder der alljährliche Kampf um die besten Werbespots der Welt statt. Das uramerikanische Event wurde so zur Bühne für legendäre Spots wie "The Force" von Volkswagen, die Premiere des Old-Spice-Mannes oder das groteske "Game of Thrones...

